Превышение скорости будут фиксироваться по новым правилам, а водителей будут наказывать за то, что не меняют шины – проект изменений в КУоАП

Ответственность для водителей будет следовать за проезд с превышением средней скорости движения авто, которая будет определяться путем деления преодоленного автомобилем расстояния на время, потраченное на проезд определенного участка дороги.

Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» 20 февраля зарегистрировала законопроект 11029 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Закон «О дорожном движении» об усилении ответственности в сфере безопасности дорожного движения. Авторами выступают депутаты Максим Павлюк, Вячеслав Медяник, Сергей Швец и другие. Законопроект разработан с участием МВД и Национальной полиции.

Так, в Законе «О дорожном движении» предлагается закрепить, что к правонарушениям в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированным в автоматическом режиме, относятся:

превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств;

проезд определенного участка дороги с превышением средней скорости движения транспортного средства, установленных ограничений скорости движения транспортных средств;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение правил остановки и стоянки;

нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств;

нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения;

нарушение правил движения из-за железнодорожного переезда;

нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам.

В статье 122 КУоАП, регулирующей вопросы ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения, депутаты предлагают установить, что помимо превышения установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км в час, ответственность будет наступать за проезд определенного участка дороги с превышением средней скорости движения транспортного средства установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

При этом средняя скорость движения транспортного средства для определения наличия правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, будет определяться путем деления преодоленного транспортным средством расстояния на время, израсходованное таким транспортным средством на проезд определенного участка дороги.

«Проектом акта предусматривается введение на законодательном уровне положений о фиксации превышения установленных ограничений скорости движения ТС путем измерения их средней скорости движения. Это обеспечит реализацию в Украине альтернативного метода фиксации нарушений скорости движения ТС и более эффективного выявления таких правонарушений на дороге.

Средней скоростью движения ТС является скорость ,определенная техническими средствами – приборами контроля за соблюдением правил дорожного движения с функциями фото-, видеофиксации, по принципу «расстояние/время», зафиксирована не менее двух зон контроля», - отмечают депутаты в объяснениях.

По их мнению, введение такой системы позволит значительно снизить аварийность на дорогах и обеспечит более эффективный метод идентификации нарушителей и привлечение их к ответственности за нарушение скоростного режима.

Также предлагается установить ответственность водителей за использование в дорожном движении автомобилей, с установленными шинами, не отвечающими требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации (в частности, по сезонности).

«С ухудшением погодных условий и приближением зимнего периода времени выдвигаются повышенные требования к ТС в части установки шин в соответствии с сезонностью, что непосредственно влияет на безопасность дорожного движения.

Законодательством Украины на сегодняшний день частично урегулирован вопрос по установлению на ТС шин исходя из погодных условий. Так, согласно примечанию к пункту 31.4.5 ПДД, в случае постоянной эксплуатации ТС на дорогах, на которых проезжая часть скользкая, рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части», - отмечают депутаты.

По их мнению, законопроект позволит повысить уровень сознания водителей на дороге и применять административную ответственность, предусмотренную ч.1 статьи 121 (Нарушение правил управления или эксплуатации транспортного средства, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КУоАП за нарушение установки на авто шин, что не отвечают установленным требованиям стандартов, ПДД и технической эксплуатации.

Автор: Наталя Мамченко

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