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Перевищення швидкості фіксуватимуть за новими правилами, а водіїв каратимуть за те, що не міняють шини, – проект змін до КУпАП

15:42, 21 лютого 2024
Відповідальність для водіїв наставатиме за проїзд із перевищенням середньої швидкості руху авто, яка буде визначатися шляхом ділення подоланої автомобілем відстані на час, витрачений на проїзд визначеної ділянки дороги.
Перевищення швидкості фіксуватимуть за новими правилами, а водіїв каратимуть за те, що не міняють шини, – проект змін до КУпАП
Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна
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Група народних депутатів від фракції «Слуга народу» 20 лютого зареєструвала законопроект 11029 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону «Про дорожній рух» щодо посилення відповідальності в сфері безпеки дорожнього руху. Авторами виступають депутати Максим Павлюк, В’ячеслав Медяник, Сергій Швець та інші. Законопроект розроблено за участі МВС та Національної поліції.

Так, у Законі «Про дорожній рух» пропонується закріпити, що до правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі відносяться:

  • перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів;
  • проїзд визначеної ділянки дороги із перевищенням середньої швидкості руху транспортного засобу встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів;
  • проїзд на заборонний сигнал світлофора;
  • порушення правил зупинки і стоянки;
  • порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів;
  • порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху;
  • порушення правил руху через залізничний переїзд;
  • порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками.

У статті 122 КУпАП, яка регулює питання відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, депутати пропонують встановити, що крім перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км на годину, відповідальність наставатиме за проїзд визначеної ділянки дороги із перевищенням середньої швидкості руху транспортного засобу встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

При цьому середня швидкість руху транспортного засобу для визначення наявності правопорушення, передбаченого цією статтею, буде визначатися шляхом ділення подоланої транспортним засобом відстані на час, витрачений таким транспортним засобом на проїзд визначеної ділянки дороги.

«Проєктом акта передбачається запровадження на законодавчому рівні положень щодо фіксації перевищення встановлених обмежень швидкості руху ТЗ шляхом вимірювання їх середньої швидкості руху. Вказане забезпечить реалізацію в Україні альтернативного методу фіксації порушень швидкості руху ТЗ та більш ефективному виявленню таких правопорушень на дорозі.

Середньою швидкістю руху ТЗ є швидкість визначена технічними засобами – приладами контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото-, відеофіксації, за принципом «відстань/час», зафіксована не менш ніж двома зонами контролю», - зазначають депутати у поясненнях.

На їх думку, запровадження такої системи дозволить значно знизити аварійність на дорогах та забезпечить ефективніший метод ідентифікації порушників та притягнення їх до відповідальності за порушення швидкісного режиму.

Також пропонується встановити відповідальність водіїв за використання в дорожньому русі автомобілів, зі встановленими шинами, що не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації (зокрема щодо сезонності).

«З погіршенням погодних умов та наближенням зимового періоду часу висуваються підвищені вимоги до ТЗ у частині щодо встановлення шин відповідно до сезонності, що безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху.

Законодавством України на сьогодні частково врегульовано питання щодо встановлення на ТЗ шин виходячи з погодних умов. Так, відповідно до примітки до пункту 31.4.5 Правил дорожнього руху, у разі постійної експлуатації ТЗ на дорогах, на яких проїзна частина слизька, рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини», - зазначають депутати.

На їх думку, законопроект дозволить підвищити рівень свідомості водіїв на дорозі, та застосовувати адміністративну відповідальність, передбачену ч .1 статті 121 (Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП за порушення встановлення на авто шин, що не відповідають встановленим вимогам стандартів, ПДР і технічної експлуатації.

Автор: Наталя Мамченко 

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