У Києві ускладнений рух транспорту в напрямку моста Патона – поліція

На бульварі Миколи Міхновського ремонтні роботи контактної лінії громадського транспорту.

Джерело фото: КМДА

У Києві учасників дорожнього руху попередили про ускладнення руху транспорту в напрямку моста Патона. Як повідомили у Патрульній поліції столиці, це пов'язано із з проведенням ремонтних робіт контактної лінії громадського транспорту на бульварі Миколи Міхновського.

«У зв'язку з проведенням ремонтних робіт контактної лінії громадського транспорту на бульварі Миколи Міхновського, рух транспорту ускладнений в напрямку моста Патона», - пишуть у поліції.

Учасників дорожнього руху просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Також ми писали, що вчора у Києві був ускладнений рух у напрямку лівого берега – на Північному мосту сталася ДТП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.