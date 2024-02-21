У Києві ускладнений рух транспорту в напрямку моста Патона – поліція

У Києві учасників дорожнього руху попередили про ускладнення руху транспорту в напрямку моста Патона. Як повідомили у Патрульній поліції столиці, це пов'язано із з проведенням ремонтних робіт контактної лінії громадського транспорту на бульварі Миколи Міхновського.
«У зв'язку з проведенням ремонтних робіт контактної лінії громадського транспорту на бульварі Миколи Міхновського, рух транспорту ускладнений в напрямку моста Патона», - пишуть у поліції.
Учасників дорожнього руху просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Також ми писали, що вчора у Києві був ускладнений рух у напрямку лівого берега – на Північному мосту сталася ДТП.
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