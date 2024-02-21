Нацбанк пропонує зміни до правил використання та розкриття банківської таємниці

У Національному банку пропонують для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.
Зокрема, передбачається:
- доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;
- уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.
Такі норми містить проєкт постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».
Як пояснили у пресслужбі Нацбанку, зміни пов’язані з необхідністю приведення правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62 (2) Закону України «Про банки і банківську діяльність» та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку.
Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:
- проєкт постанови «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»;
- аналіз регуляторного впливу проєкту постанови;
- порівняльна таблиця до проєкту постанови.
На зауваження та пропозиції у Нацбанку чекають до 3 березня.
Також ми писали, що НБУ змінив правила купівлі валюти бізнесом з 21 лютого.
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