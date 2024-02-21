Нацбанк пропонує зміни до правил використання та розкриття банківської таємниці

Пропонується доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів.

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У Національному банку пропонують для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Зокрема, передбачається:

доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Такі норми містить проєкт постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Як пояснили у пресслужбі Нацбанку, зміни пов’язані з необхідністю приведення правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62 (2) Закону України «Про банки і банківську діяльність» та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

На зауваження та пропозиції у Нацбанку чекають до 3 березня.

Також ми писали, що НБУ змінив правила купівлі валюти бізнесом з 21 лютого.

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