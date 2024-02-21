Нацбанк предлагает изменения к правилам использования и раскрытия банковской тайны

В Национальном банке предлагают для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.
В частности, предполагается:
- дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;
- уточнить вид информации, составляющей банковскую тайну, которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц;
- уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.
Такие нормы содержит проект постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны».
Как пояснили в пресс-службе Нацбанка, изменения связаны с необходимостью приведения правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62 (2) Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и совершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку.
Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:
- проект постановления «Об утверждении Изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны»;
- анализ регуляторного воздействия проекта постановления;
- сравнительная таблица к проекту постановления.
На замечания и предложения в Нацбанке ждут до 3 марта.
Также мы писали, что НБУ изменил правила покупки валюты бизнесом с 21 февраля.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.