Нацбанк предлагает изменения к правилам использования и раскрытия банковской тайны

Предлагается дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов.

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В Национальном банке предлагают для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.

В частности, предполагается:

дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;

уточнить вид информации, составляющей банковскую тайну, которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц;

уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

Такие нормы содержит проект постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны».

Как пояснили в пресс-службе Нацбанка, изменения связаны с необходимостью приведения правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62 (2) Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и совершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:

На замечания и предложения в Нацбанке ждут до 3 марта.

Также мы писали, что НБУ изменил правила покупки валюты бизнесом с 21 февраля.

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