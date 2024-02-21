Нацбанк изменил правила покупки валюты бизнесом с 21 февраля

НБУ уточнил ряд валютных ограничений для предотвращения оттока капитала.

Национальный банк оптимизирует ряд валютных ограничений, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов Украины и сохранение устойчивости валютного рынка. Изменения по ряду направлений будут работать уже 21 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Во-первых, уточнены условия покупки валюты бизнесом. На сегодняшний день для расчетов в иностранной валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины. Также предприятиям доступны валютные операции на условиях «своп» по купле-продаже иностранной валюты, если первая часть сделки предусматривает покупку банком у клиента иностранной валюты.

Чтобы соответствующие операции не использовались для обхода действующих валютных ограничений, НБУ уточняет условия покупки валюты предприятиями. Так, с 21 февраля при покупке валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях «своп», по которым осуществлена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банка).

С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях «своп» (валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками. Она будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.

Во-вторых, уточнены особенности валютного надзора со стороны банков по предельным срокам расчетов по экспортным операциям. В настоящее время действует норма, согласно которой банки могут завершить валютный надзор за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по экспортным операциям после зачисления на текущий счет резидента в банке поступивших от нерезидента за товар денежных средств, если эти средства переводились из-за границы.

Для того чтобы стимулировать возврат в Украину валютной выручки за экспорт товаров, НБУ уточняет особенности осуществления валютного надзора банками. Начиная с 21 февраля, банки будет иметь возможность завершить валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, если средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривнах не будут основанием для завершения валютного надзора банком.

Эти и другие изменения внесены постановлением Правления НБУ от 20 февраля №24 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18», которое вступает в силу с 21 февраля.

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