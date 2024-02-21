Делал из уклонистов «липовых инвалидов»: на Львовщине будут судить дельца

Злоумышленник организовал для военнообязанных незаконное пересечение границы.

На Львовщине правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, способствовавшего военнообязанному в незаконном пересечении государственной границы Украины. За 500 долларов злоумышленник изготовил и в дальнейшем сбыл призывнику пакет фиктивных документов, передает Львовская областная прокуратура.

Делец подделывал официальные документы – справку из акта осмотра МСЕК и пенсионное удостоверение.

«В последних содержались заведомо недостоверные сведения о получении соответствующей группы инвалидности.

Свои услуги он оценил в 500 долларов США», - говорится в сообщении.

Злоумышленник обустроил «мастерскую» по изготовлению подделок обвиняемый прямо у себя дома.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли устройство для изготовления печатей, печати, принтеры, ноутбуки, подлинные документы и другое, а также огнестрельное оружие.

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