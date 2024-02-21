Украинские десантники уничтожили терминал Starlink оккупантов с помощью дрона, видео

Starlink обнаружили у российских военных на одном из участков фронта.

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Украинские десантники с помощью FPV-дрона уничтожили терминал спутниковой связи Starlink российских оккупантов. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Ворованный или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71 егерской бригады», — говорится в сообщении.

Десантники отметили, что украинские FPV-дроны «не стерпели безобразия и твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании».

Военные добавили, что больше у захватчиков терминала нет.

Напомним, что недавно появилась информация, что оккупанты на фронте начали использовать Starlink. Позже в разведке это подтвердили.

В Минцифры сообщили, что Украина знает, как обезвредить Starlink на оккупированной территории.

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