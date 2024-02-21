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  1. В Украине

В школах Украины появятся супервизоры: как это повлияет на образовательный процесс

21:09, 21 февраля 2024
Министерство образования Украины запускает программу супервизии для поддержки учителей.
В школах Украины появятся супервизоры: как это повлияет на образовательный процесс
Источник фото: osvita-info.com
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Министерство образования и науки Украины отправилось с новой инициативой, направленной на поддержку учителей через профессиональную помощь от супервизоров. Согласно проекту Порядка предоставления такой поддержки, который был опубликован на официальном сайте МОН для общественного обсуждения, педагоги будут иметь возможность воспользоваться этими услугами как в государственных, так и в частных школах.

Указано, что супервизоры, которые будут оказывать профессиональную поддержку, являются специалистами в сфере общего среднего образования и будут осуществлять комплекс мероприятий для помощи педагогам. Эти услуги будут доступны не только педагогическим, но и научно-педагогическим и научным работникам различных образовательных учреждений.

Для получения статуса супервизора необходимо иметь высшее образование, пять лет педагогического стажа и один год практического опыта обучения взрослых. Кроме этого, обязательной является сертификация по программе подготовки супервизоров, а также подтверждение обучения за последние три года.

Супервизию в учебном заведении могут инициировать учителя, администрация, родительский комитет школы и органы управления образованием. Это будет способствовать получению профессиональной консультации и помощи в преодолении трудностей, а также стимулировать педагогов к профессиональному развитию.

Важно отметить, что консультации можно будет получать в различных форматах, включая и очные, и дистанционные. Замечания и предложения к проекту Порядка осуществления супервизии будут приниматься до 20 марта 2024 года.

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