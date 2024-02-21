В ЕС одобрили 13-й пакет санкций против россии

Послы ЕС дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против рф.

В понедельник, 21 февраля, послы Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против россии. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Послы ЕС только что дали «зеленый свет» 13-му пакету санкций ЕС. Он должен быть опубликован как раз перед 24 февраля», - сообщил он.

В свою очередь, издание Reuters, ссылаясь на собственные источники в ЕС, сообщило, что новый пакет охватывает около 200 юридических и физических лиц, но в нем нет новых секторальных мероприятий.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала соглашение послов по 13-му пакету санкций против рф.

«Мы должны продолжать ослаблять военную машину путина. Введя в общей сложности 2000 списков, мы продолжаем оказывать сильное давление на Кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ россии к беспилотникам», - написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что США готовят большой пакет санкций против россии из-за смерти Навального.

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