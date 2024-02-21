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  1. В Украине

Таможенники отказались от взятки от гражданина Молдовы и познакомили его с украинскими правоохранителями

19:18, 21 февраля 2024
На таможенном посту «Краковец» гражданин Молдовы пытался подкупить таможенника за беспрепятственное пересечение границы на иностранном транспорте.
Таможенники отказались от взятки от гражданина Молдовы и познакомили его с украинскими правоохранителями
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Согласно сообщению Государственной таможенной службы Украины, попытка подкупа таможенника гражданином Республики Молдова завершилась встречей с украинскими правоохранителями. Это стало частью системной работы службы по противодействию коррупционным проявлениям и предотвращению неправомерных действий в таможенных органах.

В последнее время таможенники снова обнаружили подобный случай на таможенном посту "Краковец". Гражданин Республики Молдова, управляя грузовым автомобилем "Mercedes-Benz", попытался передать таможеннику наличные, которые он намеревался использовать для беспрепятственного пересечения границы на иностранном транспорте.

Однако служащие Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы отказались от получения взятки. Зафиксированный инцидент был задокументирован, а сообщение о возможном совершении уголовного преступления направлено в Национальную полицию Украины для дальнейшего расследования.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств этого случая.

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