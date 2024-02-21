Митники відмовилися від хабаря від громадянина Молдови та познайомили його з українськими правоохоронцями

На митному посту «Краківець» громадянин Молдови намагався підкупити митника за безперешкодний перетин кордону на іноземному транспорті.

Джерело фото: Державна митна служба України

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Згідно з повідомленням Державної митної служби України, спроба підкупу митника громадянином Республіки Молдова завершилась зустріччю з українськими правоохоронцями. Це стало частиною системної роботи служби з протидії корупційним проявам та запобігання неправомірним діям у митних органах.

Останнім часом митники знову виявили подібний випадок на митному посту "Краківець". Громадянин Республіки Молдова, керуючи вантажним автомобілем "Mercedes-Benz", спробував передати митникові готівку, яку він мав намір використати для безперешкодного перетину кордону на іноземному транспорті.

Однак службовці Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби відмовилися від отримання хабара. Зафіксований інцидент був задокументований, а повідомлення про можливе вчинення кримінального правопорушення направлено до Національної поліції України для подальшого розслідування.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин цього випадку.

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