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Насамперед має значення не те, що передбачено скасувати Господарський кодекс України чи внести зміни до нього, а те, що закладається у ці процеси: чи є скасування цього Кодексу самоціллю, чи воно спрямоване на вирішення проблем, які існують у державі.

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  1. В Україні

Кирило Буданов спрогнозував контрнаступ ЗСУ, але не в 2024 році

11:37, 21 лютого 2024
За словами Кирила Буданова, основне питання у тому, чи готові союзники підтримувати Україну у підготовці до контрнаступу.
Кирило Буданов спрогнозував контрнаступ ЗСУ, але не в 2024 році
Фото: pravda.com
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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, то у 2025 році зможе провести ще один контрнаступ. Це пов'язано із тим, що ворог буде виснажений. Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Нещодавнє дослідження, яке провів лондонський аналітичний центр Royal United Services Institute, показало, що окупанти, ймовірно, до кінця 2024 року досягнуть піка у своїх наступальних зусиллях. Надалі вони будуть боротися із дефіцитом бронетехніки.

Однак, за словами Буданова, основне питання у тому, чи готові союзники підтримувати Україну.

«Чи будуть вони готові забезпечити нас запасами на весь рік, поки ми будемо готуватися, чи ні?», – сказав керівник ГУР.

Раніше повідомлялося, що росія може готувати великий наступ цього року.

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