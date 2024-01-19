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  1. В Україні

Україна може піти у новий контрнаступ, але не у 2024 році — ЗМІ

18:50, 19 січня 2024
ЗМІ назвали ймовірну дату нового контрнаступу України.
Україна може піти у новий контрнаступ, але не у 2024 році — ЗМІ
defence-ua.com
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Україна може піти у новий контрнаступ у 2025 році, а у 2024 році у сторін не буде перемог на полі бою. Так вважають джерела в міжнародних розвідках та військові чиновники. Про це повідомило видання CNN.

Іноземні чиновники зазначають, що бойові дії в Україні триватимуть щонайменше ще два роки.

«Оцінки різняться, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще два роки, згідно з численними джерелами, знайомими з розвідданими – достатньо довго, щоб пережити перший термін Байдена», - пише видання.

Також там зазначають, що у приватних розмовах деякі американські та західні чиновники кажуть, що бойові дії «можуть тривати ще п'ять років».

Один з неназваних американськи військових чиновників вважає, що обидві сторони «занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоб побачити значні зрушення у 2024 році». За його словами, Україна обговорює 2025 рік як «більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу».

Інший американський чиновник розповів, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази і відновленням своїх збройних сил в очікуванні ще більших бойових дій у 2025 році. Це стратегія, на якій, ймовірно, зосередиться і росія.

Раніше повідомлялося, що росія може готувати великий наступ цього року.

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