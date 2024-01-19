Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не більше 10 років: очільників наукових установ обмежать у строку перебування на керівній посаді

Право перебування на керівних посадах керівників наукових установ обмежать 10 роками.

Кабмін пропонує скасувати усі понижувальні коефіцієнти ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Уряд схвали проект змін до Податкового кодексу щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Вища рада правосуддя повідомила, які дисциплінарні скарги на суддів є пріоритетними для розгляду

У пріоритеті Ради правосуддя, зокрема, скарги на суддів, дії яких викликали значний суспільний резонанс.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

  1. У світі
  2. / В Україні

росія може готувати великий наступ цього року, – FT

17:52, 19 січня 2024
За даними американської розвідки, мета росії захопити Україну залишається незмінною.
росія може готувати великий наступ цього року, – FT
Джерело фото: slovoidilo
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

росія може готувати новий великий наступ на фронті в Україні улітку 2024 року, існує небезпека повторного захоплення Харкова та навіть Києва. Про це повідомляє Financial Times.

Метою може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, офіційні особи не виключають ще одну спробу захоплення Харкова або Києва. За даними американської розвідки, кінцева мета російського диктатора володимира путіна в Україні залишається незмінною - захопити країну. Це може пояснювати продовження наступальних операцій росії на сході України на кількох напрямках, зокрема в районі Авдіївки, а також біля Лимана та Куп'янська.

Однак один з західних чиновників, коментуючи ситуацію для видання, відзначив, що перспективи оперативного прориву як з боку рф, так і з боку України у 2024 році невеликі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва