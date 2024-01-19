росія може готувати великий наступ цього року, – FT

За даними американської розвідки, мета росії захопити Україну залишається незмінною.

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росія може готувати новий великий наступ на фронті в Україні улітку 2024 року, існує небезпека повторного захоплення Харкова та навіть Києва. Про це повідомляє Financial Times.

Метою може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, офіційні особи не виключають ще одну спробу захоплення Харкова або Києва. За даними американської розвідки, кінцева мета російського диктатора володимира путіна в Україні залишається незмінною - захопити країну. Це може пояснювати продовження наступальних операцій росії на сході України на кількох напрямках, зокрема в районі Авдіївки, а також біля Лимана та Куп'янська.

Однак один з західних чиновників, коментуючи ситуацію для видання, відзначив, що перспективи оперативного прориву як з боку рф, так і з боку України у 2024 році невеликі.

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