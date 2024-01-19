ВККС рекомендувала призначити на посади чотирьох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані ВККС такими, що відповідають займаній посаді.

У четвер, 18 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Довженко Ольгу Віталіївну для призначення на посаду судді Дзержинського міського суду Донецької області;

Черевату Вероніку Іванівну для призначення на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області;

Кіпчарського Олександра Миколайовича для призначення на посаду судді Золочівського районного суду Львівської області;

Авраменка Олександра Володимировича для призначення на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посади 5 суддів.

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