ВККС рекомендовала назначить на должности четырех судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны ВККС такими, что соответствуют занимаемой должности.

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В четверг, 18 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Довженко Ольгу Витальевну для назначения на должность судьи Дзержинского городского суда Донецкой области;

Черевату Веронику Ивановну для назначения на должность судьи Арцизского районного суда Одесской области;

Кипчарского Александра Николаевича для назначения на должность судьи Золочевского районного суда Львовской области;

Авраменко Александра Владимировича для назначения на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала назначить на должности 5 судей.

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