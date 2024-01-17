ВККС рекомендовала назначить на должности 5 судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Во вторник, 16 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Гуцола Максима Павловича для назначения судьи Миловского районного суда Луганской области;

Качаленко Анну Васильевну для назначения на должность судьи Дзержинского городского суда Донецкой области;

Догарева Ирина Олеговна для назначения на должность судьи Арбузинского районного суда Николаевской области;

Сердюка Богдана Сергеевича для назначения на должность судьи Кодымского райсуда Одесской области;

Кругликову Аллу Викторовну для назначения на должность судьи Коммунарского районного суда города Запорожья.

Ранее сообщалось, что Олег Бачун вместо нового суда получил квалификационное оценивание.

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