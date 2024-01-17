Олег Бачун вместо нового суда получил квалификационное оценивание

Бывший председатель Окружного административного суда города Киева планировал перевестись в Киевский окружной административный суд, но ВККС решила иначе.

Высшая квалификационная комиссия судей 16 января 2024 года отказала председателю Окружного административного суда города Киева в 2006-2010 годах Олегу Бачуну в переводе в Киевский окружной административный суд.

В 2023 году Олег Бачун обратился в Высший совет правосудия с заявлением о переводе в другой суд в связи с ликвидацией в декабре 2022 года Окружного административного суда города Киева. Олег Бачун планировал перевестись в Киевский окружной административный суд (КОАС).

Высший совет правосудия направил заявление Олега Бачуна в Высшую квалификационную комиссию судей.

Во время заседания ВККС Олег Бачун сообщил, что «полноценным» судьей ОАС Киева, даже после восстановления в должности в 2021 году, он так и не стал, поскольку не был зачислен в штат ОАС города Киева.

Также он отметил, что уже длительное время не подает декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, поскольку по причинам не зачисления в штат суда «де-юре не является судьей».

Впрочем, докладчик – член ВККС Алексей Омельян сообщил, что в декабре 2023 года вступили в силу изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» (закон 3511-IX, он же 10140-д).

Согласно новой редакции Закона, отныне перевод судьи на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня в случае реорганизации или ликвидации суда, в котором такой судья занимает должность, может осуществляться без конкурса исключительно после подтверждения таким судьей соответствия занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно.

То есть, чтобы попасть в Киевский окружной административный суд, Олег Бачун должен пройти процедуру квалификационного оценивания судьи.

Следовательно, ВККС не только отказалась внести в Высший совет правосудия рекомендацию о переводе Олега Бачуна на должность судьи КОАС, но и назначила ему квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности.

«У меня теперь вопросов еще больше, чем до прихода к вам. Я выхожу отсюда с большим непониманием вашего решения», - напоследок сообщил членам ВККС Олег Бачун.

Напомним, что Олег Бачун был уволен с должности судьи Окружного административного суда города Киева за нарушение присяги судьи еще в 2010 году. Сам Олег Бачун и его адвокаты, однако, неоднократно заявляли, что считают увольнение судьи «политической расправой» со стороны тогдашней власти.

В 2017 году вместе с группой других экс-судей Олег Бачун выиграл процесс в ЕСПЧ (дело «Куликов и другие против Украины»), в результате чего его дело было пересмотрено в Украине.

26 января 2021 года Высший совет правосудия отказал в увольнении Олега Бачуна с должности судьи ОАС города Киева.

Автор Вячеслав Хрипун

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