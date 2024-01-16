Словакия не допустит, чтобы Венгрию лишили права голоса в ЕС, — премьер Роберт Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал инициативу лишить Венгрию права голоса в ЕС «атакой на Венгрию».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет ветировать любые решения, направленные на ограничение прав Венгрии в ЕС. Об этом он сказал во время встречи в Будапеште с венгерским визави Виктором Орбаном 16 января, передает SITA.

«Как премьер-министр Словакии, я бы никогда не согласился с тем, чтобы страну наказывали за то, что она борется за свой суверенитет и за свои национальные интересы», – сказал он, добавив, что любое ограничение прав Венгрии требует согласия всех стран-членов ЕС.

Также Фицо поддержал блокирование Орбаном 50 млрд евро для Украины.

«Я, Роберт Фицо, премьер-министр Словацкой Республики, заявляю, что никогда не соглашусь с такой атакой на Венгрию, поскольку это противоречит моим взглядам на важность суверенитета и защиты национально-государственных интересов отдельных стран-членов ЕС», – подытожил Фицо.

Ранее Виктор Орбан заявил, что план помощи Украине на €50 млрд «нарушает суверенитет ЕС».

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