Местным органам вернут право быть заказчиком ремонтных работ: Рада сделала первый шаг

Парламент принял за основу законопроект, возвращающий органам местного самоуправления право заказывать ремонт или восстановление объектов инфраструктуры и жилых домов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №10202, который расширяет полномочия исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в области строительства и создает правовые механизмы для делегирования (передачи) права на совершение действий (мер) заказчика строительства, определенных законодательством, на основании и в пределах установленных договором доверенности.

«Законопроект №10202 возвращает органам местного самоуправления полноценное право на заказ ремонта или комплексного восстановления объектов социальной и производственной инфраструктуры, а также жилых домов», - сообщил один из авторов законопроекта Виталий Безгин, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления.

По его словам, проект также позволяет делегировать такие функции местным государственным администрациям, военно-гражданским администрациям, а также коммунальным предприятиям соответствующего направления (например, водоканала в сфере водоснабжения или канализации и т.п.).

«В конце концов, проект уменьшает риски отказов относительно проектов восстановления объектов инфраструктуры со стороны ДИАМ или даже визитов правоохранительных органов в местное самоуправление, когда речь банально идет о ремонте общежитий или больниц, разрушенных из-за агрессии рф», - добавил он.

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