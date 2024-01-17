На лодке планировали попасть за границу: задержали уклонистов

Мужчины планировали добраться до соседней страны через Днестр с помощью лодки.

Фото: ГПСУ

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники Могилев-Подольского отряда остановили легковушку с уклонистами возле государственной границы.

В салоне транспортного средства кроме водителя находились еще двое пассажиров. Мужчины уверяли охранников границы, что они следуют по приглашению друга в один из населенных пунктов приграничья. Однако версия путешественников потерпела провал – в багажнике автомобиля обнаружили надувную лодку.

«Как выяснилось во время беседы, жители Киевщины, 32 и 35 лет, планировали добраться до сопредельной страны через Днестр с помощью лодки. А «помочь» им в этом вызвался 47-летний житель Могилев-Подольской общины, его «клиенты» нашли в интернете. Стоимость услуги составляла 7 тысяч долларов США с каждого», – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавляют, что задержанные будут нести ответственность по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Перевозчику грозит наказание, предусмотренное ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

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