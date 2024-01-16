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Использование в 2024 году госслужащим отпусков за последний отработанный рабочий год: разъяснение НАГС

19:14, 16 января 2024
В НАГС указали на особенности использования в 2024 году государственным служащим ежегодных отпусков за последний отработанный рабочий год.
Использование в 2024 году госслужащим отпусков за последний отработанный рабочий год: разъяснение НАГС
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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало разъяснения по использованию в 2024 году государственным служащим ежегодных отпусков за последний отработанный рабочий год.

Рабочий год – это период времени, который по продолжительности равен календарному году (12 месяцев), но в отличие от календарного года исчисляется для каждого государственного служащего не с 1 января, а с даты назначения на должность государственной службы в государственном органе.

В НАГС отмечают, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск государственному служащему предоставляется за рабочий год, отсчет которого начинается с даты назначения на должность государственной службы в государственном органе, согласно утвержденному графику.

Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск у государственного служащего, работающего в государственном органе более одного года, возникает сразу с началом нового рабочего года.

«Возникновение у государственных служащих права на дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж государственной службы, относящийся к ежегодным отпускам, и его продолжительность зависит не от отработанного в соответствующем году времени, а от наличия соответствующего стажа государственной службы, то есть право использовать дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж государственной службы возникает из конкретной даты (приведенной даты).

Вместе с тем статьей 33 Закона № 3460 четко не определен, какой именно рабочий год работника является последним отработанным рабочим годом», - говорится в разъяснении.

По мнению НАДС, учитывая положения статей 75, 79 КЗоТ Украины, последним отработанным рабочим годом, указанным в статье 33 Закона №3460, может быть рабочий год государственного служащего 2023-2024.

Также в Нацагентстве добавляют, что в течение 2024 должны быть использованы дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за стаж государственной службы, который увеличился у государственного служащего в его рабочий год 2023-2024.

Ранее сообщалось, что для госслужащих, которые не понимают, как и почему они получают заработную плату, которую они сейчас получают, открыли «горячую линию».

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