Пообещал вылечить брата: жительница Ровно попалась на крючок мошенника и отдала ему 700 тысяч

Аферист обещал потерпевшей вылечить ее тяжелобольного брата в США.

Жительница Ровно стала жертвой дерзких мошенников. Ей пообещали "вылечить" тяжелобольного брата, сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что потерпевшая познакомилась с мошенником в соцсети. Он представился врачом-нейрохирургом из США. Во время общения женщина рассказала ему о тяжелой болезни брата. Он "подтвердил" диагноз и заверил, что сможет приехать в Украину, осмотреть родственника и даже забрать его на лечение в Штаты.

Для этого ей нужно было написать заявление на электронную почту ООН, где он якобы "работает", чтобы врачу предоставили отпуск. Вскоре женщине пришел ответ, что за это нужно заплатить 2 200 долларов. В дальнейшем женщине сообщили, что необходимо заплатить еще 4000 долларов. Когда она их перечислила, пришлось платить еще.

В общей сложности карманы аферистов пополнились более чем на 700 тысяч гривен.

Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст. 190 УК (мошенничество в больших размерах). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.