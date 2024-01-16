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Сжег Mersedes: в Одесской области мужчина отомстил работодателю за долг по зарплате

23:59, 16 января 2024
Работодатель не рассчитался с наемным работником за проделанную работу, и тот решил отомстить.
Сжег Mersedes: в Одесской области мужчина отомстил работодателю за долг по зарплате
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В Одесской области винничанин сжег Mersedes своего работодателя из-за зарплатного долга. Об этом сообщило одесское издание Думская.

Отмечается, что инцидент произошел в Измаильском районе Одесской области. В ночь с 14 на 15 января полиция получила заявление о возгорании Mersedes-Venz Vito в селе Орловка.

"Начальной версией была неисправность проводки, но дальнейшая проверка показала, что это был поджог", - говорится в публикации.

По словам правоохранителей, находящийся в розыске в своем регионе житель Могилев-Подольского района Винницкой области работал у жителя Одесщины и у него же проживал.

Работодатель не рассчитался с наемным работником за проделанную работу, и тот решил отомстить — поджег машину.

Правонарушитель был отпущен под личное обязательство.

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