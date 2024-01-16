Кабмин внес изменения в положение о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы

НАГС предоставлены полномочия по формированию и реализации государственной политики в сфере службы в органах местного самоуправления.

Во вторник, 16 января, Правительство внесено изменения в Положение о Национальном агентстве Украины по государственной службе с целью приведения его в соответствие с Законом Украины от 02.05.2023 N 3077-IX «О службе в органах местного самоуправления». Об этом сообщила пресс-служба НАГС.

В частности, НАГС предоставлены полномочия по формированию и реализации государственной политики в сфере службы в органах местного самоуправления.

Предусмотрено, что НАГС обеспечивает обнародование объявлений о проведении конкурсов на занятие должностей служащих местного самоуправления и их результатов, а также администрирование Единого портала вакансий публичной службы; вносит в установленном порядке КМУ представление об отнесении должностей служащих местного самоуправления, не указанных в статье 8 ЗУ «О службе в органах местного самоуправления», в соответствующие подкатегории должностей служащих местного самоуправления; осуществляет мониторинг с соблюдением условий реализации гражданами права на доступ к службе и прохождение службы в органах местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что для госслужащих, которые не понимают, как и почему они получают заработную плату, которую они сейчас получают, открыли «горячую линию».

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