Похолодает до -15: в каких регионах Украины ожидается мороз

В Украине снова прогнозируют сильные В северном регионе страны столбики термометра опустятся до -15 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики говорят, что в Украине 17 января ожидается переменная облачность, без осадков. Только в Карпатском регионе возможен небольшой снег.
На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью будет преимущественно держаться в средних пределах отметок -7-12 градусов:
- в северной части до -15, днем -1-6,
- на севере и северо-востоке страны -4-9;
- на Закарпатье и в южной части ночью -2-7, днем от -1 до +4;
- в Крыму +2+7.
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