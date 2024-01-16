Похолодает до -15: в каких регионах Украины ожидается мороз

На севере страны прогнозируется мороз.

В Украине снова прогнозируют сильные В северном регионе страны столбики термометра опустятся до -15 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики говорят, что в Украине 17 января ожидается переменная облачность, без осадков. Только в Карпатском регионе возможен небольшой снег.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет преимущественно держаться в средних пределах отметок -7-12 градусов:

в северной части до -15, днем -1-6,

на севере и северо-востоке страны -4-9;

на Закарпатье и в южной части ночью -2-7, днем от -1 до +4;

в Крыму +2+7.

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