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Верховна Рада розгляне зміни до Господарського та Цивільного кодексу, які є у Плані реформ від США, щодо прозорості управління державними компаніями

Парламент готується розглянути законопроект про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером, засновником або учасником яких є держава – дана реформа пов'язана з умовами надання допомоги від США.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

В Україні запускають Єдину системи відеомоніторингу стану публічної безпеки, у тому числі – розпізнавання обличчя

В Україні почнуть працювати біля 50 тисяч камер відеоспостереження, у тому числі для розпізнавання обличчя.

Вища рада правосуддя поки що вирішила не розглядати звернення щодо тиску на суддю під час обшуку в Дніпровському райсуді Києва

У ВРП вирішили дочекатися пояснень Державного бюро розслідувань, а Оболонський райсуд Києва тим часом підтримав Дніпровський райсуд

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників

Військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, будуть бронюватися за новими правилами.

  1. В Україні

Похолодає до -15: в яких регіонах України очікувати морози

23:43, 16 січня 2024
На півночі країни прогнозують морози.
Похолодає до -15: в яких регіонах України очікувати морози
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В Україні знову прогнозують сильні В північному регіоні країни стовпчики термометра опустяться до -15 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики кажуть, що в Україні 17 січня очікується мінлива хмарність, без опадів. Тільки в Карпатському регіоні можливий невеликий сніг.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі переважно триматиметься в середніх межах позначок -7-12 градусів:

  • у північній частині до -15, вдень -1-6,
  • на півночі та північному сході країни -4-9;
  • на Закарпатті та у південній частині вночі -2-7, вдень від -1 до +4;
  • в Криму +2+7.

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