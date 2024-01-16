Похолодає до -15: в яких регіонах України очікувати морози

В Україні знову прогнозують сильні В північному регіоні країни стовпчики термометра опустяться до -15 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики кажуть, що в Україні 17 січня очікується мінлива хмарність, без опадів. Тільки в Карпатському регіоні можливий невеликий сніг.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі переважно триматиметься в середніх межах позначок -7-12 градусів:
- у північній частині до -15, вдень -1-6,
- на півночі та північному сході країни -4-9;
- на Закарпатті та у південній частині вночі -2-7, вдень від -1 до +4;
- в Криму +2+7.
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