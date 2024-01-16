Похолодає до -15: в яких регіонах України очікувати морози

На півночі країни прогнозують морози.

В Україні знову прогнозують сильні В північному регіоні країни стовпчики термометра опустяться до -15 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики кажуть, що в Україні 17 січня очікується мінлива хмарність, без опадів. Тільки в Карпатському регіоні можливий невеликий сніг.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі переважно триматиметься в середніх межах позначок -7-12 градусів:

у північній частині до -15, вдень -1-6,

на півночі та північному сході країни -4-9;

на Закарпатті та у південній частині вночі -2-7, вдень від -1 до +4;

в Криму +2+7.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.