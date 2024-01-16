У 2023 році ВРП розглянула понад 200 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів

З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, ВРП протягом 2023 року розглянула 208 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів.

Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж 2023 року надійшло 185 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, ВРП протягом 2023 року розглянула 208 повідомлень суддів.

За результатами розгляду 97 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 93 рішення про вжиття заходів реагування:

- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 111 повідомлень суддів, Рада ухвалила 61 рішення про затвердження 97 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

У ВРП додали, Вища рада правосуддя ухвалила 6 рішень з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

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