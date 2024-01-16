На Тернопільщині невідомі підірвали двері сільради, фото

В поліції стверджують, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Фото: поліція

На Тернопільщині підірвали двері Білокриницької сільради. У поліції припускають, що невідомі кинули гранату.

"Про пошкоджені двері в приміщенні Білокриницької селищної ради на лінію "102" повідомив староста села. Чоловік прийшов на роботу і побачив пошкоджені двері. Він припустив, що це могло трапитися в результаті вибуху, оскільки місцеві жителі кажуть, що 15 січня вночі почули звук, схожий на вибух. На щастя, ніхто не постраждав", – повідомляють у поліції.

Експерти припускають, що двері пошкодили в результаті підриву гранати. Усі зібрані докази направили на експертизу. Працівники поліції встановлюють осіб, причетних вибуху.

Факт підриву слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна).

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