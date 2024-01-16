В Тернопольской области неизвестные подорвали двери сельсовета, фото

В полиции утверждают, что в результате взрыва никто не пострадал.

Фото: полиция

В Тернопольской области подорвали двери Белокриницкого сельсовета. В полиции предполагают, что неизвестные бросили гранату.

"О поврежденных дверях в помещении Белокриницкого поселкового совета на линию "102" сообщил староста села. Мужчина пришел на работу и увидел поврежденную дверь. Он предположил, что это могло случиться в результате взрыва, поскольку местные жители говорят, что 15 января ночью услышали звук, похож на взрыв. К счастью, никто не пострадал", – сообщают в полиции.

Эксперты предполагают, что дверь повредилась в результате подрыва гранаты. Все собранные улики были направлены на экспертизу. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к взрыву.

Факт подрыва следователи внесли в ЕРГР согласно ч. 2 ст. 194 УК Украины (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.