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  1. В мире

Виктор Орбан заявил, что план помощи Украине на €50 млрд «нарушает суверенитет ЕС»

17:56, 16 января 2024
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение 50 миллиардов евро из бюджета ЕС «на четыре года вперед – это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС».
Виктор Орбан заявил, что план помощи Украине на €50 млрд «нарушает суверенитет ЕС»
Фото: glavnoe.in.ua
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Ранее мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан ветировал выделение 50 млрд евро для Украины.

Позже он заявил, что четырехлетняя программа макрофинансовой поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро является «нарушением суверенитета и национальных интересов ЕС». Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо 16 января в Будапеште, пишет Reuters.

По словам Орбана, он не против помощи Украине в принципе, но подчеркнул, что «мы должны сделать это таким образом, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС».

«Но отдать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед – это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что произойдет через четверть года», – попытался он обосновать свою позицию.

Также он пригрозил и дальше останавливать процесс предоставления пакета помощи Украине в 50 млрд евро.

«Если Брюссель согласится с этим, тогда будет помощь Украине вне бюджета. Если нет, то я с грустью остановлю этот процесс», – пообещал Орбан.

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