Виктор Орбан заявил, что план помощи Украине на €50 млрд «нарушает суверенитет ЕС»

Ранее мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан ветировал выделение 50 млрд евро для Украины.
Позже он заявил, что четырехлетняя программа макрофинансовой поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро является «нарушением суверенитета и национальных интересов ЕС». Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо 16 января в Будапеште, пишет Reuters.
По словам Орбана, он не против помощи Украине в принципе, но подчеркнул, что «мы должны сделать это таким образом, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС».
«Но отдать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед – это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что произойдет через четверть года», – попытался он обосновать свою позицию.
Также он пригрозил и дальше останавливать процесс предоставления пакета помощи Украине в 50 млрд евро.
«Если Брюссель согласится с этим, тогда будет помощь Украине вне бюджета. Если нет, то я с грустью остановлю этот процесс», – пообещал Орбан.
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