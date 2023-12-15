Премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение 50 млрд евро для Украины

Европейская Комиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в размере €50 млрд от Европейского союза.

"Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", - написал Орбан в социальной сети Х.

Вето Орбана также подтвердил президент Европейского совета Шарль Мишель после завершения переговоров лидеров ЕС, пишет Европейская правда.

"Лишь одно государство не смогло согласиться на это решение. Остальные 26 лидеров согласились на этот "мегапакет", включая одну Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к другим", – заявил Мишель.

Напомним, что лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Виктор Орбан покинул зал во время голосования по вступлению Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.