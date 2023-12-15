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Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся в январе 2024 года

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Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся в январе 2024 года

08:06, 15 декабря 2023
Впервые в истории судебной власти Украины правила отбора на должности судей изменены после определения финального рейтинга кандидатов и проведения конкурсов на вакантные должности судей.
Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся в январе 2024 года
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей готовится к собеседованиям с кандидатами на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов из числа участников отбора на должности судей 2017 года.

Как стало известно «Судебно-юридической газете» от источников, приближенных к ВККС, собеседования с несколькими сотнями кандидатов на должности судей Комиссия планирует начать уже в январе 2024 года.

Собеседования запланированы в связи с вероятным подписанием Президентом закона № 10140-д (он же 3467-IX) от 17 ноября 2023 года, который вносит существенные изменения в процедуру отбора на вакантные должности судей местных судов.

Важная проблема, которая пока находится в стадии решения – это форма проведения собеседований с кандидатами на должности судей. Есть предложения проводить собеседования с кандидатами как в составе коллегий, так и исключительно в пленарном составе Комиссии.

Следовательно, рекомендации относительно победителей конкурсов на должности судей местных общих, административных, хозяйственных судов пока, вероятно, утверждены ВККС не будут.Отметим, что впервые в истории судебной власти Украины правила отбора на должности судей были коренным образом изменены уже после определения финального рейтинга кандидатов и проведения конкурсов на вакантные должности судей.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 и 8 декабря 2023 кандидаты на должности судей местных административных и хозяйственных судов из числа адвокатов, прокуроров, ученых-правоведов выбрали суды для осуществления карьеры судьи, а впоследствии ВККС утвердила соответствующие рейтинги. 15–16 декабря суды изберут также кандидаты на должности судей местных общих судов.

Кроме того, сложилась уникальная ситуация, ведь кандидаты на должности судей из первой части отбора 2017 года, которая состоит из помощников судей, заняли должности судей в 2020–2021 годах без проведения собеседований с ВККС.

Также следует отметить, что собеседования с кандидатами на должности судей существенно повлияют на темпы проведения квалификационного оценивания судей, которые сейчас и так крайне тяжело назвать быстрыми.

Напомним, что 9 декабря 2023 года Верховная Рада приняла закон № 10140-д (он же 3467-IX) во втором чтении, который предусматривает изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей». В частности, закон вносит существенные изменения в процедуру отбора судей на должности судей местных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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