За якими правилами ВККС завершить конкурс на вакансії місцевих та апеляційних судів, - закон

За новим законом ВККС завершує конкурси на зайняття вакантних посад суддів, оголошені 14 вересня, за правилами, що діють після набрання чинності Законом щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.

Джерело фото: ВККС

Як відомо, Верховна Рада 9 грудня прийняла у другому читанні та в цілому законопроект 10140-д щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри. «Перехідний» період у контексті оголошених конкурсів на посади суддів пропонується врегулювати наступним чином.

Завершення конкурсів

ВККС завершує конкурсні процедури, розпочаті ВККС до набрання чинності Законом «Про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» за правилами, які діяли на день початку таких процедур.

ВККС завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.

Законом щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри. ВККС завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.

Особи, призначені на посаду судді за результатами такого конкурсу, не проходять початкову підготовку у Національній школі суддів України, передбачену статтею 89 цього Закону, та набувають повноважень судді із здійснення правосуддя, за умови зарахування до штату відповідного суду та складення присяги судді.

Кандидати, які на день завершення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, перебувають у резерві на зайняття вакантних посад суддів, підлягають виключенню з резерву.

Без нового проходження процедури добору такі особи не можуть бути повторно зараховані до резерву.

Які правила діють після набрання чинності законом про удосконалення процедур суддівської кар’єри

Відповідно до нової статті 79-5 Закону про судоустрій після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду.

За результатами співбесіди ВККС ухвалює:

рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді;

рішення про рекомендацію про переведення судді (якщо переможцем конкурсу на посаду судді місцевого суду став суддя). Неявка переможця на співбесіду з Комісією не перешкоджає ухваленню таких рішень.

ВККС ухвалює вмотивоване рішення про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді у разі наявності обґрунтованого сумніву щодо його відповідності критеріям доброчесності чи професійної етики. У такому разі переможцем конкурсу визначається наступний у рейтингу кандидат.

У разі виявлення під час проведення конкурсу на посаду судді місцевого суду фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, який виявив намір бути переведеним до іншого суду та став переможцем конкурсу, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одночасно з наданням рекомендації про переведення такого судді звертається до органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи про відмову в її відкритті.

Конкурс на зайняття вакантної посади судді завершується ухваленням ВККС рішення про рекомендацію про призначення кандидатів суддями або про рекомендацію про переведення суддів.

За результатами конкурсу ВККС надсилає ВРП відповідно до кількості вакантних посад суддів рекомендації про призначення кандидатів суддями, рекомендації про переведення суддів.

Особа, яка отримала рекомендацію про призначення на посаду судді за результатами конкурсу, до завершення розгляду ВРП відповідної рекомендації не може брати участь в інших конкурсах на посаду судді.

У разі якщо на день отримання рекомендації про призначення на посаду судді за результатами конкурсу особа брала участь в інших конкурсах на посаду судді, з дня ухвалення ВККС відповідного рішення про рекомендацію ця особа вважається такою, що припинила участь у відповідних конкурсах.

Нагадаємо, що цим законом депутати також підвищили «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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