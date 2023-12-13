Двох суддів місцевих судів визнано такими, що відповідають займаній посаді – ВККС

ВККС проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів.

У середу, 13 грудня, в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Качаленко Ганна Василівна – Дзержинський міський суд Донецької області – 745,875 бали – відповідає займаній посаді.

Догарєва Ірина Олегівна – Арбузинський районний суд Миколаївської області – 696,875 бали – відповідає займаній посаді.

Раніше ми писали, що шістьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді.

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