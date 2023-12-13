У Японії чоловік намагався вбити таргана, однак підірвав квартиру

У Японії стався вибух у квартирі у результаті розпилення занадто великої кількості інсектициду чоловіком, який намагався позбутися від одного таргана. Про це повідомляє Business Insider.
Місцева поліція пояснила, що 54-річний чоловік помітив таргана і розпилив інсектицид у приміщенні своєї квартири. Однак через деякий час відбувся вибух. У результаті цього було розбите балконне вікно.
Національний центр з питань споживачів Японії отримав кілька повідомлень про вибухи, які, ймовірно, виникли внаслідок зіткнення розпилених інсектицидів з електричними розетками або іншими джерелами ігніції.
Раніше Філіп Келер, професор ентомології з Університету Флориди, зауважував, що використання рідких спреїв у певних місцях може бути дуже небезпечним. Наприклад, використання спреїв на основі води поруч з електричними розетками може призвести до ураження струмом для людей, що їх використовують.
«Лампи та газове полум’я від обігрівачів і приладів можуть запалити легкозаймисті пестициди на основі нафти», — підкреслив Келер.
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