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  1. У світі

У Японії чоловік намагався вбити таргана, однак підірвав квартиру

22:59, 13 грудня 2023
Чоловік підірвав квартиру, намагаючись вбити одного таргана за допомогою занадто великої кількості інсектициду.
У Японії чоловік намагався вбити таргана, однак підірвав квартиру
Джерело фото: latestnews
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У Японії стався вибух у квартирі у результаті розпилення занадто великої кількості інсектициду чоловіком, який намагався позбутися від одного таргана. Про це повідомляє Business Insider.

Місцева поліція пояснила, що 54-річний чоловік помітив таргана і розпилив інсектицид у приміщенні своєї квартири. Однак через деякий час відбувся вибух. У результаті цього було розбите балконне вікно.

Національний центр з питань споживачів Японії отримав кілька повідомлень про вибухи, які, ймовірно, виникли внаслідок зіткнення розпилених інсектицидів з електричними розетками або іншими джерелами ігніції.

Раніше Філіп Келер, професор ентомології з Університету Флориди, зауважував, що використання рідких спреїв у певних місцях може бути дуже небезпечним. Наприклад, використання спреїв на основі води поруч з електричними розетками може призвести до ураження струмом для людей, що їх використовують.

«Лампи та газове полум’я від обігрівачів і приладів можуть запалити легкозаймисті пестициди на основі нафти», — підкреслив Келер.

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