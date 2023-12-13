В Дії оновили мапу Пунктів незламності: що ще змінилося

В Дії оновили мапу Пунктів незламності, яка також переїхала на головний екран застосунку.
У застосунку додали:
- мапу Пунктів незламності на головний екран застосунку
- можливість користуватися мапою без завантаження карт
- фільтри Відчинено зараз, Доступно для людей з інвалідністю та Зручності
- можливість залишити відгук про стан Пункту
- рейтинг Пункту незламності
В сервісі також доступно низка фільтрів:
- інтернет
- зв’язок
- генератор
- зарядка
- вода
- тепло
- аптечка
З безпекових міркувань Пункти незламності в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також лише частково доступні в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській.
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