В Дії оновили мапу Пунктів незламності: що ще змінилося

Українці зможуть користуватись користуватися мапою без завантаження карт.

В Дії оновили мапу Пунктів незламності, яка також переїхала на головний екран застосунку.

У застосунку додали:

- мапу Пунктів незламності на головний екран застосунку

- можливість користуватися мапою без завантаження карт

- фільтри Відчинено зараз, Доступно для людей з інвалідністю та Зручності

- можливість залишити відгук про стан Пункту

- рейтинг Пункту незламності

В сервісі також доступно низка фільтрів:

інтернет

зв’язок

генератор

зарядка

вода

тепло

аптечка

З безпекових міркувань Пункти незламності в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також лише частково доступні в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській.

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