В Дії обновили карту Пунктов несокрушимости: что еще изменилось

Украинцы смогут пользоваться картой без ее загрузки.

В Дії обновили карту Пунктов несокрушимости, которая также переехала на главный экран приложения.

В приложении добавили:

- карту Пунктов несокрушимости на главный экран приложения

- возможность пользоваться картой без загрузки карт

- фильтры Открыт сейчас, Доступно для людей с инвалидностью и Удобства

- возможность оставить отзыв о состоянии Пункта

- рейтинг Пункта несокрушимости

В сервисе также доступны ряд фильтров:

интернет

связь

генератор

зарядка

вода

тепло

аптечка

По соображениям безопасности Пункты несокрушимости в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях не будут отображаться. Также частично доступны в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской.

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