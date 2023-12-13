В Дії обновили карту Пунктов несокрушимости: что еще изменилось

В Дії обновили карту Пунктов несокрушимости, которая также переехала на главный экран приложения.
В приложении добавили:
- карту Пунктов несокрушимости на главный экран приложения
- возможность пользоваться картой без загрузки карт
- фильтры Открыт сейчас, Доступно для людей с инвалидностью и Удобства
- возможность оставить отзыв о состоянии Пункта
- рейтинг Пункта несокрушимости
В сервисе также доступны ряд фильтров:
- интернет
- связь
- генератор
- зарядка
- вода
- тепло
- аптечка
По соображениям безопасности Пункты несокрушимости в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях не будут отображаться. Также частично доступны в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской.
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