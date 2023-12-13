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По каким правилам ВККС завершит конкурс на вакансии местных и апелляционных судов - закон

По новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Депутаты вновь криминализировали контрабанду: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Министерство обороны будет определять сроки пребывания военнослужащих Вооруженных Сил в международных организациях

Минобороны будет устанавливать соотношение численности лиц офицерского, сержантского и старшинского состава по воинским званиям и предельные сроки пребывания таких лиц на должностях в ВСУ, - Кабмин одобрил изменения.

Изъятие или выкуп земель природно-заповедного фонда из коммунальной собственности возможны только по обязательному согласованию с Верховной Радой, - Верховный Суд

Верховный Суд пришел к выводу, что вмешательство суда в право мужчины мирно владеть земельным участком соответствует закону.

Верховный Суд сделал вывод, является ли доцент кафедры в случае получения денег от студента, субъектом ответственности по статье 354 УК

В случае получения неправомерной выгоды от студента за выполнение дипломной работы вместо него и за содействие ее успешной защите перед государственной экзаменационной комиссией доцент кафедры является субъектом состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 354 УК, – Верховный Суд.

  1. В Украине

В Дії обновили карту Пунктов несокрушимости: что еще изменилось

16:28, 13 декабря 2023
Украинцы смогут пользоваться картой без ее загрузки.
В Дії обновили карту Пунктов несокрушимости: что еще изменилось
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В Дії обновили карту Пунктов несокрушимости, которая также переехала на главный экран приложения.

В приложении добавили:

- карту Пунктов несокрушимости на главный экран приложения

- возможность пользоваться картой без загрузки карт

- фильтры Открыт сейчас, Доступно для людей с инвалидностью и Удобства

- возможность оставить отзыв о состоянии Пункта

- рейтинг Пункта несокрушимости

  В сервисе также доступны ряд фильтров:

  • интернет
  • связь
  • генератор
  • зарядка
  • вода
  • тепло
  • аптечка

По соображениям безопасности Пункты несокрушимости в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях не будут отображаться. Также частично доступны в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской.

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