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  1. В мире

В США хотят внедрить новые технологии, которые не позволят опьяневшему водителю завести автомобиль

20:55, 13 декабря 2023
В новые модели автомобилей предлагают устанавливать датчики дыхания для обнаружения алкоголя или камеры, которые будут отслеживать движение глаз, чтобы определить, нет ли водитель нетрезв.
В США хотят внедрить новые технологии, которые не позволят опьяневшему водителю завести автомобиль
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В Соединенных Штатах Америки регуляторы автомобильной безопасности потребуют от производителей автомобилей внедрить новые технологии, которые не позволят нетрезвому водителю завести автомобиль. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в 2021 году Конгресс приказал Национальному управлению безопасности дорожного движения ввести пассивную технологию, чтобы попытаться предотвратить десятки тысяч смертей на дорогах ежегодно. Закон требует, чтобы новые разработки были готовы к ноябрю 2024 года.

Речь идет о ряде технологий, которые могли бы помешать человеку под хмельком сесть за руль. 

В частности, в новые модели автомобилей предлагают устанавливать датчики дыхания для обнаружения алкоголя, или камеры, которые будут отслеживать движение глаз, чтобы определить, нет ли водитель нетрезв. Если человек будет опьяненным, машина не поедет.

Регуляторы автобезопасности отмечают, что, прежде всего, они должны убедиться, что технология работает, а только потом они дадут автопроизводителям по крайней мере три года на ее внедрение.

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