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НАПК предлагает изменения в ГПК и КАСУ, чтобы обеспечить динамику рассмотрения дел Антикорсудом

Как отмечает глава НАПК, проблема низкой динамики рассмотрения судами дел о коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушениях определена в Государственной антикоррупционной программе.

По каким правилам ВККС завершит конкурс на вакансии местных и апелляционных судов - закон

По новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Депутаты вновь криминализировали контрабанду: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Министерство обороны будет определять сроки пребывания военнослужащих Вооруженных Сил в международных организациях

Минобороны будет устанавливать соотношение численности лиц офицерского, сержантского и старшинского состава по воинским званиям и предельные сроки пребывания таких лиц на должностях в ВСУ, - Кабмин одобрил изменения.

Изъятие или выкуп земель природно-заповедного фонда из коммунальной собственности возможны только по обязательному согласованию с Верховной Радой, - Верховный Суд

Верховный Суд пришел к выводу, что вмешательство суда в право мужчины мирно владеть земельным участком соответствует закону.

  1. В Украине

Завтра на Киевщине ожидается оттепель и сильный ветер

22:38, 13 декабря 2023
Киевскую область накроет мокрый снег с дождем.
Завтра на Киевщине ожидается оттепель и сильный ветер
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В четверг, 14 декабря, на территории Украины ожидаются осадки и сильный ветер. Прогноз погоды показывает, что в Киеве будет тепло, однако очень ветрено с дождем. На Киевщине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В некоторых районах возможен гололед, что может привести к образованию гололеда на дорогах. Ветер будет дуть преимущественно с юго-восточного направления, позже изменит свое направление на северо-западный, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по областям ночью и днем будет варьироваться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В столице, в Киеве, ожидается температура ночью и днем от 0 до 2 градусов тепла.

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