Завтра на Киевщине ожидается оттепель и сильный ветер

Киевскую область накроет мокрый снег с дождем.

В четверг, 14 декабря, на территории Украины ожидаются осадки и сильный ветер. Прогноз погоды показывает, что в Киеве будет тепло, однако очень ветрено с дождем. На Киевщине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В некоторых районах возможен гололед, что может привести к образованию гололеда на дорогах. Ветер будет дуть преимущественно с юго-восточного направления, позже изменит свое направление на северо-западный, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по областям ночью и днем будет варьироваться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В столице, в Киеве, ожидается температура ночью и днем от 0 до 2 градусов тепла.

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