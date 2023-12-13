Завтра на Київщині очікується відлига та сильний вітер

Київщину накриє мокрий сніг з дощем.

У четвер, 14 грудня, на території України очікуються опади та сильний вітер. Прогноз погоди показує, що в Києві буде тепло, проте дуже вітряно з дощем. На Київщині очікується хмарна погода з мокрим снігом та дощем. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У деяких районах можлива ожеледь, що може призвести до утворення ожеледиці на дорогах. Вітер буде дмухати переважно з південно-східного напрямку, пізніше змінить свій напрям на північно-західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура повітря по областях вночі та вдень буде варіюватися від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. У столиці, у Києві, очікується температура вночі та вдень від 0 до 2 градусів тепла.

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