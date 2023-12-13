У Києві від «Либідської» до «Деміївської» почав курсувати тимчасовий автобус

13 грудня почав курсувати тимчасовий автобусний маршрут.

Джерело фото: КМДА

У столиці із сьогоднішнього дня, 13 грудня, від станції метро «Либідська» до станції метро «Деміївська» почав курсувати тимчасовий автобусний маршрут. Про це повідомили у КМДА.

Маршрут курсуватиме за наступною схемою:

вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Голосіївський – проспект Науки – вулиця Саперно-Слобідська – проспект Науки – бульвар Миколи Міхновського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Загородня – вулиця Антоновича.

Зазначимо, що між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» 13 грудня запрацював «човниковий» рух поїздів: графік.

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