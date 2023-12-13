В Киеве от «Лыбидской» до «Демеевской» начал курсировать временный автобус

13 декабря начал курсировать временный автобусный маршрут.

Источник фото: КГГА

В столице с сегодняшнего дня, 13 декабря, от станции метро «Лыбидская» до станции метро «Демеевская» начал курсировать временный автобусный маршрут. Об этом сообщили в КГГА.

Маршрут будет курсировать по следующей схеме:

улица Антоновича – бульвар Николая Михновского – проспект Голосеевский – проспект Науки – улица Саперно-Слободская – проспект Науки – бульвар Николая Михновского – улица Большая Васильковская – улица Загородняя – улица Антоновича.

Отметим, что между станциями метро «Теремки»-«Демеевская» 13 декабря заработает «челночное» движение поездов: график.

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