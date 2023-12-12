Между станциями метро «Теремки»-«Демеевская» 13 декабря заработает «челночное» движение поездов: график

В тоннеле между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» поезда не будут ходить.

Источник фото: КГГА

В среду, 13 декабря, между станциями метро «Теремки»-«Демеевская» заработает «челночное» движение поездов.

Как пояснили в КГГА, на этом участке по каждому из двух путей будут курсировать поезда с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или «челночного» движения).

В тоннеле между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» поезда не будут ходить.

На станциях разместят навигационные материалы, где будет указан режим работы синей линии метро, а также график «челночного» движения поездов.

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