В «Киевстаре» объяснили, почему не работает национальный роуминг

В компании объяснили, почему нельзя подключиться к национальному роумингу.

Источник фото: kyivstar.ua

Президент компании «Киевстар» Александр Комаров в эфире национального телемарафона во вторник, 12 декабря, пояснил, что национальный роуминг не работает, поскольку частично разрушены системы регистров, в которых содержаться абонентские данные.

«Они заблокированы и потому не может быть доступа к национальному роумингу. Мы не пускаем сейчас в сеть внешние контакты, даже если они верифицированы как наши партнеры», - сказал Комаров.

При этом он заверил, что утечек персональных данных из сети нет.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

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