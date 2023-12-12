Минфин США объявил санкции против физических и юридических лиц, которые помогают рф уклоняться от ограничений

Минфин ввел санкции против более 150 физических и юридических лиц, которые снабжают российскую военно-промышленную базу.

Министерство финансов США во вторник, 12 декабря, объявило о санкциях против более 150 физических и юридических лиц, которые помогают рф уклоняться от санкций.

Об этом говорится в заявлении американского Министерства финансов.

Санкции направлены на прекращение деятельности физических, юридических лиц и сетей в третьих странах, способствующих продаже ключевых технологий, оборудования и ресурсов для российской военно-промышленной базы.

«Наши сегодняшние санкции продолжают усиливать давление на добровольных поставщиков и сети из третьих стран, которые предоставляют россии ресурсы, которые ей отчаянно нужны для наращивания и поддержки своей военно-промышленной базы», - сказала министр финансов Джанет Йеллен.

Одновременно Государственный департамент США вводит санкции против более 100 юридических и физических лиц, в том числе тех, кто уклоняется от санкций в третьих странах, причастных к содействию россии в ведении войны против Украины и ответственным за укрепление будущих мощностей россии по добыче и экспорту энергоресурсов.

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