Прислушиваться к ОСД и провести оценивание судей, которых уже назначили на должности: о чем послы G7 говорили с членами ВККС

«Судебно-юридическая газета» узнала подробности визита послов G7 в ВККС 9 ноября.

Источник фото: ВККС

«Судебно-юридической газете» стали известны подробности встречи членов Высшей квалификационной комиссии судей с послами стран G7, которая состоялась 9 ноября 2023 года в здании ВККС.

Со стороны ВККС на встрече присутствовали 12 членов Комиссии из 14, которые по состоянию на декабрь 2023 года имеют соответствующие полномочия, а также руководитель Секретариата Комиссии Елена Пономаренко.

G7 представляли посол США в Украине Бриджит Бринк, посол ЕС Катерина Матернова, посол Японии Мацуда Кунинори, посол Германии Мартин Егер. Другие страны «Большой Семерки» – Франция, Италия, Канада, были представлены представителями с несколько меньшим статусом. В частности, Францию ​​представлял первый советник посольства Франции Бенжамин Рориг.

По словам украинских участников встречи, «доминировали» на встрече послы США и ЕС Бриджит Бринк и Катерина Матернова. Без длительной прелюдии они рассказали членам ВККС, что именно Комиссии желательно сделать, чтобы не потерять благосклонность стран G7.

Основные пожелания послов США и ЕС сводились к следующему:

Прислушиваться к пожеланиям Общественного совета добропорядочности в части организационных нюансов, как квалификационного оценивания судей, так и предстоящих конкурсов на вакантные должности судей.

Кроме того, в случае возникновения спорных вопросов в отношениях между ВККС и ОСД, послы США и ЕС посоветовали Комиссии учитывать мнение общественности и по возможности идти навстречу пожеланиям ОСД. «ОСД – это и ваша защита тоже», - отметили послы США и ЕС.

Обязательно провести «полноценное» квалификационное оценивание судей, у которых ранее истек пятилетний срок полномочий, однако относительно которых Высший совет правосудия, при отсутствии полномочного состава ВККС, уже внес Президенту представления о назначении на должности судей.

Напомним, что после того, как в ноябре 2019 года были прекращены полномочия членов предыдущего состава ВККС, Верховная Рада приняла закон № 679-IX от 4 июня 2020 года. Закон разрешил Высшему совету правосудия вносить Президенту представления о назначении на должности тех судей, полномочия которых закончились в связи с истечением пятилетнего срока полномочий, однако которые во время квалификационного оценивания были признаны коллегиями ВККС соответствующими занимаемой должности. Таким образом, произошло так, что ВСП фактом внесения Президенту представления о назначении того или иного судьи, фактически подтвердил успешное прохождение судьей квалификационного оценивания.

Проблема, однако, заключалась в том, что часть таких судей имели негативные выводы Общественного совета добропорядочности, поэтому общественность тогда сразу заявила о том, что такие судьи не прошли полноценное квалификационное оценивание, поскольку негативные выводы ОСД не были преодолены ВККС в пленарном составе.

Вместе с тем, Высший совет правосудия все же внес Президенту представления о назначении 125 таких судей. Указами Президента были назначены на должности 99 судей из 125 судей указанной категории.

Детальнее о проблеме указанной категории судей можно узнать по ссылке.

Кроме того, представители стран G7 пообещали ВККС предоставить материально-техническую помощь, учитывая немалые материальные проблемы Комиссии. Впрочем, в сроках предоставления такой помощи послы были достаточно осторожны.

Члены Комиссии в дискуссию с послами G7 решили не вдаваться и молча прослушали выступления Бриджит Бринк и Катерины Матерновой.

Со своей стороны руководство ВККС проинформировало представителей G7 о планах работы Комиссии на 2024 год.

Глава ВККС Роман Игнатов рассказал, что в следующем году Комиссия планирует следующее:

провести конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС

провести конкурс на должности судей апелляционных судов

провести конкурс на должности судей Высшего административного суда (частично будет рассматривать дела, ранее подсудные ОАС города Киева)

провести конкурс на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, а также его Апелляционной палаты

осуществить проверку на добропорядочность судей Верховного Суда

В ходе презентации указанных планов оказалось, что большинство присутствующих на встрече членов ВККС были не в курсе столь амбициозных планов, и с удивлением прослушали доклад председателя Комиссии.

В возможности полной реализации указанных конкурсных процедур усомнились даже послы G7. Так, посол Германии Мартин Егер спросил, насколько ВККС действительно сможет осуществить все указанные процедуры, однако получил лишь абстрактный ответ.

Встреча с представителями G7 в целом оставила у членов ВККС двойное чувство.

С одной стороны, уже второй за год визит послов в Комиссию показывает, что деятельность ВККС вызывает интерес у стран G7 и важна для них.

С другой стороны, отношение некоторых послов к украинской стороне показалось членам ВККС несколько пренебрежительным.

Например, конца встречи с членами Комиссии решили не ждать послы США и ЕС, которые первыми покинули встречу.

Наиболее вежливо вел себя посол Японии Мацуда Кунинори, который единственным из послов присутствовал на встрече до конца, и за все ее время не выразил членам Комиссии каких-либо особых пожеланий.

Автор: Вячеслав Хрипун

Источник фото: ВККС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.