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Юрлица, прямо или косвенно получающие средства международной помощи, будут отчитываться Минфину

Кабмин одобрил законопроект, которым предлагается обязать юрлиц, имеющих отношение к средствам международной помощи, отчитываться Министерству финансов.

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Юрлица, прямо или косвенно получающие средства международной помощи, будут отчитываться Минфину

08:17, 13 декабря 2023
Кабмин одобрил законопроект, которым предлагается обязать юрлиц, имеющих отношение к средствам международной помощи, отчитываться Министерству финансов.
Юрлица, прямо или косвенно получающие средства международной помощи, будут отчитываться Минфину
Источник фото: Shutterstock
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Юридических лиц, прямо или косвенно располагающих, получающих и использующих средства международной помощи, обяжут отчитываться Министерству финансов. Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины по отчетности в рамках привлечения международной помощи», который 12 декабря одобрил Кабмин.

Так, законопроект предлагает внести изменения в Закон «О защите интересов субъектов предоставления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», которыми, в частности, установить, что:

  • юридические лица, которые прямо или косвенно располагают, получают и используют средства международной помощи, представляют финансовую отчетность, аудиторские отчеты и любые другие документы Министерству финансов Украины;

(Вместе с тем, текст проекта пока отсутствует, поэтому неизвестно, будет ли такое требование распространятся на органы государственной власти, которые тоже получают деньги от международных партнеров)

  • для обеспечения принятия такой отчетности и других документов по использованию этих средств от этих юридических лиц Министерство финансов Украины создает автоматизированную информационную систему;
  • критерии к субъектам аудиторской деятельности, имеющим право предоставлять аудиторские услуги по обязательному аудиту финансовой отчетности юридических лиц, прямо или косвенно располагающих, получающих и использующих средства международной помощи, и выполнять другие обязательные задачи по проверке использования этих средств, устанавливает Министерство финансов.

Также предусмотрено внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности», которыми, среди прочего, определено, что субъекты аудиторской деятельности, которые согласно законодательству имеют право предоставлять юридическим лицам, прямо или косвенно располагающим, получающим и использующим средства международной помощи, аудиторские услуги по обязательному аудиту финансовой отчетности и/или по выполнению других обязательных задач по проверке использования этих средств, представляют в Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью информацию о предоставлении таких услуг.

Напомним, что 12 декабря Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС.

В частности, пакетом мер Еврокомиссии предлагается ввести регистрацию в Реестре прозрачности субъектов, осуществляющих деятельность по представительству интересов от имени третьей страны. Как отметила ЕК, 81% респондентов недавнего опроса ЕС соглашаются, что иностранное вмешательство в демократические системы стран ЕС является серьезной проблемой.

Также напомним, что Кабмин на заседании 7 декабря одобрил законопроект о добросовестном лоббировании, направленный на реализацию рекомендаций Европейской Комиссии, зафиксированных в Пакете расширения, и который является частью правительственного антиолигархического плана действий. Доработанный законопроект учитывает предложения, предоставленные коалицией общественных организаций, в частности, в части об адвокации. Адвокация не является лоббизмом и это четко зафиксировано в проекте Закона.

Автор: Наталя Мамченко 

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