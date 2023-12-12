Во Франции арестовали автора романа «99 франков» Фредерика Бегбедера

В конце дня писателя освободили из-под стражи.

Источник фото: AFP / Alain Jocard

Во Франции в городе По в 9 утра арестовали писателя Фредерика Бегбедера в рамках предварительного расследования об изнасиловании.

Как сообщает французская радиостанция France Bleu, писателя заключили под стражу на несколько часов.

По данным СМИ, прошлым летом девушка подала заявление на писателя. Она утверждает, что якобы имела интимную связь с Бегбедером: первую по согласию, вторую – без.

В конце дня писателя освободили из-под стражи. Продолжается предварительное расследование.

Фредерик Бэгбедер написал роман «99 франков», который в 2000 году стал лидером продаж во Франции. В 2009 году писатель был удостоен премии «Ренодо» за книгу «Французский роман».

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